Jong Vitesse wint streekderby van TEC met 3-1

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De kraker tussen de nummer 15 en 16 in de Tweede Divisie is woensdagavond gewonnen door Jong Vitesse. De Arnhemmers pakten daarmee drie belangrijke punten en gaan in de stand over TEC heen.

Het inhaalduel begon goed voor de ploeg van trainer John Lammers, toen Imad Najah de score opende in de 18e minuut. Voor rust kwam TEC op gelijke hoogte, via een eigen doelpunt van Julian Lelieveld. Schitterende vrije trap Direct na de theepauze schoot Mo Osman op fraaie wijze de tweede Arnhemse treffer binnen. TEC probeerde daarna nog wel iets te forceren, maar kreeg dat amper voor elkaar. De ban was helemaal gebroken toen Thomas Oude Kotte op schitterende wijze een vrije trap van 20 meter achter TEC-doelman Sebastiaan van der Sman schoot. TEC zakt door het verlies een plaatsje en staat nu 16e. Jong Vitesse stijgt door de overwinning naar plek 14.