Van kaartjes voor de bekerfinale tot een ticket voor de Tweede Kamer; dit is het nieuws van donderdag 16 maart

ARNHEM - De naweeën van de verkiezing, bijzonder aardewerk en kaartverkoop van de bekerfinale: dit is het nieuws van donderdag 16 maart.

De verkiezingen zijn achter de rug, maar op sommige plekken moeten de stemmen nog worden geteld. Berkelland en Berg en Dal gaven al aan dat het woensdag niet ging lukken om alle stemmen te tellen. Ook moeten op veel plekken de voorkeursstemmen nog worden geteld. Op Radio Gelderland schuiven deskundigen aan om de uitslagen te duiden.

Bijzonder aardewerk

De Arnhemmer Benno Steenaert spaarde zijn halve leven lang het aardewerk van het Arnhemse Fayence. In zijn huis was werkelijk geen hoekje te vinden zonder het bijzondere aardewerk. Tweeduizend voorwerpen heeft hij verzameld. En die staan nu in het museum.

Bekerfinale

En hoe snel zijn de kaarten voor de bekerfinale tussen Vitesse en AZ uitverkocht? Vandaag start de verkoop, de finale is op 30 april. Seizoenkaarthouders zijn de eerste supporters die kaarten kunnen kopen. De verkoop start om 10.00 uur.