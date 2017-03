Stembureaus in Nijmegen toch niet tot 23.00 uur open

NIJMEGEN - In de gemeente Nijmegen zijn alle stembussen dicht. Eerder werd gemeld dat er tot 23.00 uur gestemd kon worden op het stadhuis, maar omdat de rijen zijn opgelost zijn de stembureaus dicht.

Er was een tekort aan stembiljetten en daarom kregen kiezers langer de gelegenheid hun stem uit te brengen, liet de gemeente weten. Toen rond 21.30 uur de rij bij het stadhuis was verdwenen, besloot burgemeester Bruls het stembureau te sluiten.

Dit groepje Nijmegenaren kwam te laat:

Misverstand

Een woordvoerster van de Kiesraad vermoedt dat er in Nijmegen sprake was van een misverstand. 'In de Kieswet staat dat een stembureau alleen na 21.00 uur open mag blijven voor mensen die in het stemlokaal of bij de ingang staan te wachten.' De Kiesraad had om 22.15 uur nog geen contact kunnen krijgen met de burgemeester.

