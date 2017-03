Verkiezingsuitslag: hoge opkomst in Gelderland

ARNHEM - Welke partij wordt de grootste in Gelderland? Hoe gaat het met het tellen van de stemmen? Volg al het nieuws over de Kamerverkiezingen in het Omroep Gelderland-liveblog.

Ruim 1,5 miljoen Gelderlanders mochten vandaag een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vijf jaar geleden was het opkomstpercentage 77 procent in Gelderland, maar het lijkt erop dat er vandaag meer mensen naar de stembus zijn gegaan.

Je kunt de uitslagen per gemeente live volgen op onze uitslagenkaart.

Liveblog:

01.58 We sluiten het liveblog. Je kunt de uitslagen de hele ochtend live volgen op onze uitslagenkaart.

01.52 Ondanks een fors verlies blijft de VVD de grootste partij in Ede. Het CDA eindigt als tweede. De PvdA verliest fors in Ede.

01.42 De opkomst in Gelderland ligt nu op ruim 80 procent. In 2012 was dat 77 procent. Alleen in Overijssel is de opkomst nog hoger.

01.35 Van 24 Gelderse gemeenten is nu de uitslag bekend.

01.27 In Wageningen is D66 de grootste geworden. Dit is ook de woonplaats van D66-lijsttrekker Alexander Pechtold. GroenLinks gaat flink omhoog en eindigt als tweede. Daarna komt de VVD.

01.05 In Maasdriel is de PVV de tweede partij geworden. VVD verliest maar blijft aan kop. Ook forse winst voor het CDA.

01.01 Duiven, Maasdriel en Bronckhorst zijn ook binnen.

0.49 Dit is de uitslag in Oost Gelre.

0.38 In Barneveld is de SGP de grote winnaar. De VVD is van de eerste plaats gestoten.

0.36 De uitslagen in Zutphen, Westervoort, Barneveld, Rheden en Barneveld zijn ook binnen.

0.18 Stemmen tellen is hard werken, schrijft de Doesburgse burgemeester Loes van der Meijs

23.56 Net voor middernacht is de uitslag van Zaltbommel ook binnen. Tot nu toe laten de gemeenten die tot nu bekend zijn een soortgelijk beeld zien. Kijk voor de uitslag per gemeente op onze verkiezingskaart.

23.47 De uitslag uit Doesburg is ook bekend. Ook in deze gemeente is de VVD ondanks verlies de winnaar. De PVV stijgt fors en de PvdA ging flink onderuit.

23.32 'Wat een fantastische avond, wat een fantastische uitkomst', reageerde D66-lijsttrekker Alexander Pechtold uit Wageningen op de voorspelde stijging van zeven zetels voor zijn partij. 'Wij boeken vandaag de negende overwinning op rij. Door de afgelopen jaren niet alleen mee te denken, maar ook mee te doen', verklaarde Pechtold de winst voor zijn partij. Volgens hem is de op basis van de exitpoll verwachte verkiezingsuitslag ook een belangrijk signaal dat het populisme is gestopt.

23.28 De VVD is in Winterswijk de grootste partij geworden ondanks een verlies van het aantal stemmen. Ook in deze Achterhoekse gemeente verliest de PvdA fors.

23.24 Rijnwaarden is de tweede gemeente van Gelderland met de uitslag. Ook hier ligt de opkomst hoger vergeleken met 2012. Net als in Rozendaal is ook in deze gemeente de VVD de grootste. Daarna volgen de PVV, CDA en SP. De PvdA is fors gekelderd in Rijnwaarden. De PVV is juist gestegen.

23.08 Het is 23.00 uur geweest en in Gelderland heeft alleen nog Rozendaal de uitslag bekendgemaakt. In de andere Gelderse gemeenten worden de stemmen nog steeds geteld.

23.00 Op basis van een eerlijke verdeling zou Gelderland met 19 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd moeten zijn. Dat zijn er met de voorlopig uitslag nu elf.

22.52 Ze wilden in Rozendaal de eerste zijn, maar uiteindelijk kwam deze kleine Gelderse gemeente als derde van Nederland met de uitslag. Schiermonnikoog en Vlieland waren sneller. Een filmpje van het tellen in Rozendaal.

22.43 'Een waardeloze zaak', zegt een Nijmegenaar voor het stadhuis in Nijmegen. Hij dacht tot 23.00 uur te kunnen stemmen, maar Nijmegen gooide toch eerder de stembus op het stadhuis dicht.

22.26 Afgaande op de exitpolls komen er elf Gelderlanders in de Tweede Kamer. Klik hier voor het overzicht.

22.18 Eerst meldde Nijmegen dat het stembureau op het stadhuis tot 23.00 uur open zou blijven, maar uiteindelijk ging het stembureau toch twintig minuten na 21.00 uur weer dicht. Er kwamen daarna toch nog mensen naar het stadhuis die teleurgesteld werden. Zij mochten niet meer stemmen.

22.12 Het is monnikenwerk....

21.57 Alle uitslagen kun je live volgen via onze site. Klik hier voor de kaart van Gelderland met de uitslagen.

21.55 In Rozendaal is de VVD de grootste partij met 43,7 procent, gevolgd door D66 en CDA. Het opkomstpercentage is 95,8 procent.

21.51 Rozendaal is de derde gemeente in Nederland met de uitslag. De teleurstelling op het gemeentehuis is groot.

21.47 Nijmegen meldt dat alle rijen weg zijn. Dat betekent dat ook in Nijmegen al stembureaus zijn gesloten. Er kan niet meer gestemd worden.

21.45 Vlieland is ook binnen. Dat betekent dat Rozendaal misschien nog derde kan worden.

21.43 Schiermonnikoog is als eerste met de uitslag. Helaas dus voor Rozendaal.

21.39 De ontknoping in Rozendaal. Nu live bij ons op Facebook. In de app klik hier voor de video.

21.28 Maarten Groothuizen en Rob Jetten uit Nijmegen, beiden van D66, komen met deze voorlopige uitslag in de Tweede Kamer.

21.24 Het stembureau op het station in Nijmegen ging twintig minuten later dicht. De laatste stemmer is daar weg.

21.22 Wat gebeurt er met de stembiljetten na het sluiten van de stembus? Op de website van de Kiesraad staat de uitleg.

21.14 Tellen in Rozendaal is een wedstrijd.

21.10 Stemmen op het stadhuis in Nijmegen is mogelijk tot 23.00 uur door tekort aan stembiljetten. Hier lees je meer details.

21.09 Tellen op het stembureau in Tiel.

21.07 De drukte op het station in Nijmegen.

21.04 Volgens de exitpoll van bureau Ipsos, gemaakt in opdracht van NOS en RTL, wordt de VVD veruit de grootste partij, met 31 zetels. De PVV, CDA en D66 krijgen er allemaal 19 in deze exitpoll. GroenLinks wint flink en komt op 16 zetels. De SP komt op 14. De PvdA noteert een historisch verlies en komt volgens Ipsos op 9 zetels in de Tweede Kamer.

21.00 De stembussen zijn gesloten. Het tellen is begonnen.

20.58 Is Rozendaal de eerste met de uitslag? Klik hier om te kijken via de app.

20.55 De laatste stemmer in Rozendaal.

20.50 In Rozendaal ligt het opkomstpercentage al op 95 procent en dat is meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen bleef de teller steken op 93.4 procent.

20.47 Het past niet meer! De stembiljetten in stembureau 1 in Tiel worden aangestampt. Het is al de tweede stembus.

20.34 De stembureaus in Nijmegen blijven waarschijnlijk iets langer open tot iedereen in de rijen gestemd heeft.

20.32 Vanaf 20.58 uur zijn we LIVE op Facebook bij het tellen van de stemmen in Rozendaal. Lukt het ze om als eerste gemeente van Nederland met de uitslag te komen?

20.30 Het oude liveblog kun je hier teruglezen.