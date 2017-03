Hoe stemde Gelderland? Volg het in ons liveblog

ARNHEM - Welke partij wordt de grootste in Gelderland? Hoe gaat het met het tellen van de stemmen? Volg al het nieuws over de Kamerverkiezingen in het Omroep Gelderland-liveblog.

Ruim 1,5 miljoen Gelderland mochten vandaag een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vijf jaar geleden was het opkomstpercentage 77 procent in Gelderland, maar het lijkt erop dat er vandaag meer mensen naar de stembus zijn gegaan.

Liveblog:

21:04 Volgens de exitpoll van bureau Ipsos, gemaakt in opdracht van NOS en RTL, wordt de VVD veruit de grootste partij, met 31 zetels. De PVV, CDA en D66 krijgen er allemaal 19 in deze exitpoll. GroenLinks wint flink en komt op 16 zetels. De SP komt op 14. De PvdA noteert een historisch verlies en komt volgens Ipsos op 9 zetels in de Tweede Kamer.

21.00 De stembussen zijn gesloten. Het tellen is begonnen.

20.58 Is Rozendaal de eerste met de uitslag? Volg het live via Facebook. Klik hier om te kijken via de app.

20.55 De laatste stemmer in Rozendaal.

20.50 In Rozendaal ligt het opkomstpercentage al op 95 procent en dat is meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen bleef de teller steken op 93.4 procent.

20.47 Het past niet meer! De stembiljetten in stembureau 1 in Tiel worden aangestampt. Het is al de tweede stembus.

20.34 De stembureaus in Nijmegen blijven waarschijnlijk iets langer open tot iedereen in de rijen gestemd heeft.

20.32 Vanaf 20.58 uur zijn we LIVE op Facebook bij het tellen van de stemmen in Rozendaal. Lukt het ze om als eerste gemeente van Nederland met de uitslag te komen?

20.30 Het oude liveblog kun je hier teruglezen.