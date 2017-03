Brandweer blust brand met emmertjes water

EIBERGEN - De brandweer heeft woensdag op zeer traditionele wijze een brandje op een dijk langs de Berkel in Eibergen geblust. Met behulp van emmers met water en gieters werd het vuur gedoofd.

'Langs de Berkel ter hoogte van de Bleek stond de zijkant van de dijk in brand', zo laat de brandweer Eibergen weten. 'Vanwege de afstand tot het voertuig en open water dichtbij, is de brand op traditionele wijze uitgemaakt. Naar historisch gebruik zijn de vlammen met behulp van water uit emmers en een gieter gedoofd.'



Ondanks de traditionele aanpak had de brandweer geen moeite het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is onbekend.