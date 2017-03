Rozendaal eerste van Gelderland met verkiezingsuitslag

ROZENDAAL - Rozendaal is niet als eerste gemeente van Nederland klaar met het tellen van de stemmen. Schiermonnikoog en Vlieland waren de Gelderse gemeente te vlug af.

Rozendaal was wel de eerste Gelderse gemeente waar alle stemmen zijn geteld. Bijna de helft van de stemmen (43,7 procent) ging naar de VVD, D66 haalde 16,2 procent van de stemmen, CDA 10,4 en de PvdA nog geen 6 procent (5,9).

Omroep Gelderland was er live bij toen Rozendaal het tellen van de stemmen doorgaf. Bekijk de video op Facebook.

Bij de vorige verkiezingen in 2012 won Schiermonnikoog ook. In 2010 streek Rozendaal met de eer. Dat was toen minutenwerk, Rozendaal belde de uitslag na 49 minuten door. Schiermonnikoog was één minuut later, twee jaar later had het Waddeneiland slechts 36 minuten nodig voor de telling.

