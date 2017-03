Kijk live mee: telt Rozendaal snel genoeg?

ROZENDAAL - Is de gemeente Rozendaal als eerste klaar met het tellen van de stemmen?

Omroep Gelderland is er via Facebook live bij.

Rozendaal strijdt om de eer 'van de eerste' met gemeenten als Schiermonnikoog en Vlieland. In 2012 won Schiermonnikoog, maar in 2010 was Rozendaal de snelste.

Dat was toen minutenwerk, Rozendaal belde de uitslag na 49 minuten door. Schiermonnikoog was één minuut later, twee jaar later had het Waddeneiland slechts 36 minuten nodig voor de telling. In Rozendaal is de opkomst ook altijd zeer hoog, zo was dat in 2012 93,45 procent.