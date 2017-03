Vier mannen opgepakt in onderzoek naar drugshandel

TIEL - Bij een inval in enkele woningen in Tiel zijn dinsdag vier verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel. De invallen vonden plaats aan de Zennewijnenseweg, Pimpernel en Liendenlaan in Tiel. In de woningen vonden de politieagenten meerdere mobieltjes, geld, inbrekerswerktuig en drugs.

Aanleiding voor het onderzoek waren diverse meldingen, die in de afgelopen periode bij de politie binnen zijn gekomen over vermoedelijke drugshandel vanuit de woningen. Daarop stapte de politie dinsdag de drie panden binnen. De aangehouden verdachten zijn 21, 22, 30 en 53 jaar oud en afkomstig uit Tiel. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de drugshandel. Op dit moment zitten drie van de vier verdachten langer vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.