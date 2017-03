Hardleerse chauffeur zonder rijbewijs moet auto inleveren

Foto: Politie Nijmegen Zuid

NIJMEGEN - In januari was hij ook al eens gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. Dinsdagavond was het opnieuw raak, in Nijmegen. Dit keer kostte het de man zijn auto.

De politie wist dat de man geen rijbewijs had en daarom werd hij langs de kant van de weg gezet. Ook bleek dat de apk was verlopen en dat de auto niet verzekerd was. Omdat de bestuurder ook al in januari gepakt was voor onder meer het veroorzaken van een verkeersongeval en rijden zonder rijbewijs is de auto in beslag genomen en afgesleept. De officier van justitie bepaalt wat er met de auto moet gebeuren.