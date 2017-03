Zwaargewonde man gevonden, maar wat is er gebeurd?

BEMMEL - In een woning aan de Gersthof in Bemmel is woensdagmiddag een zwaargewonde man gevonden. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie onderzoekt of het om een misdrijf gaat.

Een andere bewoner van het huis vond de man en belde de politie. Het slachtoffer was niet meer aanspreekbaar en kon dus niet vertellen wat er gebeurd was. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is.