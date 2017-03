Zwaargewonde Bemmel: geen misdrijf, maar ongeluk

BEMMEL - De man die woensdagmiddag zwaargewond werd gevonden in een huis in Bemmel, is niet het slachtoffer van een misdrijf.

De politie gaat na onderzoek uit van een ongeluk, meldt een woordvoerder. Een andere bewoner van het huis vond de man en belde de politie. Het slachtoffer was niet meer aanspreekbaar en kon dus niet vertellen wat er gebeurd was. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.