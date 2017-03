Burgemeester vindt regels bij stemmen tellen 'belachelijk streng'

Foto: ANP

BORCULO - De gemeente Berkelland verwacht dat de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente pas morgen geteld zijn. 'De veiligheidsvoorschriften zijn belachelijk streng. Eigenlijk hoop ik dat dit een signaal is dat we weer terug moeten naar een stemcomputer', stelt burgemeester Joost van Oostrum

'De lijsten moeten handmatig worden ingevoerd, we moeten alle 29 stembureaus één voor één invoeren. We gaan door zolang het goed gaat en we het foutloos kunnen blijven doen. Als je iets verkeerd hebt ingevoerd moet alles opnieuw gebeuren', vertelt burgemeester Joost van Oostrum. Volgens Van Oostrum kon dat eerder op losse computers, maar kan dat vanwege de veiligheidsvoorschriften van de overheid nu nog maar op één pc. 'Ik kan geen garantie geven dat het op tijd wordt ingevuld', vertelt de burgemeester. 'Wij gaan met de strikte regels aan de slag. Als Den Haag dat een probleem vindt, moet Den Haag het maar oplossen.' De burgemeester klaagt over de veiligheidsvoorschriften bij Radio Gelderland: Morgen voor 12.00 uur hoopt de gemeente de uitslag te hebben. Inmiddels heeft ook de gemeente Berg en Dal aangegeven dat de stemmen niet voor donderdag geteld zijn.