Man (22) scheurt door bebouwde kom Zevenaar; 114 km/uur

ZEVENAAR - Een 22-jarige man in Zevenaar is voorlopig zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 114 kilometer per uur door de bebouwde kom reed. Hij reed 64 km/uur te hard.

De politie was aan het flitsen, omdat er op de Hengelderweg vaak te hard wordt gereden. De officier van justitie gaat de zaak bekijken en neemt een beslissing over een straf.