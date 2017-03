Actie voor homo-acceptatie onder studenten

NIJMEGEN - Uitspraken over homoseksualiteit door imam Azzedine Karat in Nieuwsuur zijn aanleiding voor een actie voor acceptatie van homo's. De imam was woensdag 15 maart een van de sprekers tijdens de Islam Awareness Week op de Radboud Universiteit. Daarom ging initiatiefnemer Bram Kuijpers juist woensdag het gesprek aan met studenten.

Vooral deze uitspraak van Karrat zit Kuijpers dwars: 'Bij de een is het, ja ligt het echt tussen zijn oren. Dus na een half uur zegt hij: eigenlijk ben ik helemaal geen homo en dan loopt hij heel vrolijk de deur uit. Bij de ander zit het wat dieper, dan gaat het om gevoelens.'

Kuijpers: 'Hij zegt: het gaat om een persoonlijke keuze, die een beetje zwak is, waar je maar vanaf moet komen. Wij vinden dat hij daar verkeerd zit en daarom zijn we hier vandaag om homo's een hart onder de riem te steken.'

Moet ter sprake komen

Bram loopt vandaag over het universiteitsterrein en knoopt gesprekjes aan over homoseksualiteit. 'Hoi, hebben jullie even tijd? Het gaat dus over de homo-emancipatie, want die imam zegt: joh als je homo bent moet je gewoon even een gesprekje hebben en dan komt het wel goed, dan ben je geen homo meer.'

De meeste studenten vinden de actie van Bram wel goed. 'Het moet toch ter sprake komen, want in sommige geloven zoals de islam blijft het achterwege of ze gaan het uit de weg,' zo laat een van de studenten tijdens zijn lunchpauze weten.

Te gevoelig

Bram voert de gesprekken niet alleen. Hij wordt vergezeld door een lid van de SP en iemand van het CDA. Een vertegenwoordiger van de PvdA heeft het tijdstip verkeerd begrepen maar laat telefonisch weten dat hij zo snel mogelijk komt meedoen.

De andere partijen hebben het laten afweten en ook homobelangenorganisatie COC heeft voor de eer bedankt. Bram: 'Sommigen hebben afgezegd omdat ze het te gevoelig vonden, omdat het Islam Awareness Week is. Ik snap dat dat gevoelig kan liggen, maar ik vind het jammer dat ze er niet bij staan.'

Bram benadrukt dat zijn actie niet gericht is tegen de islam. Hij ziet het eerder als 'pro homo actie'.

'Uitspraken uit zijn verband gehaald'

Imam Azzedine Karrat zegt dat zijn uitspraken in Nieuwsuur uit zijn verband zijn gehaald. Zo kwam de uitspraak van 'na een half uur zegt hij: ik ben geen homo...' uit een langer verhaal dat hij vertelde over een jongen die problemen had in de relatie met zijn vriendin.

Karrat: 'Ik heb een interview van drie kwartier gegeven en alleen deze uitspraken zijn eruit gehaald.'