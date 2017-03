Liveblog verkiezingen: opkomst hoger dan in 2012

ARNHEM - Welke partij wordt de grootste in Gelderland? Hoe zit het met de opkomst? Volg al het nieuws over de Kamerverkiezingen in het Omroep Gelderland-liveblog.

Ruim anderhalf miljoen Gelderlanders mogen naar de stembus. De opkomst lijkt hoger te worden dan vijf jaar geleden, toen in Gelderland 77 procent van de stemgerechtigden kwam opdagen.

De landelijke opkomst was rond 13.45 uur 33 procent, blijkt uit een peiling van Ipsos. Dat was in 2012 rond dat tijdstip nog 27 procent. Volgens de onderzoekers is het opkomstpatroon vooralsnog vergelijkbaar met dat van de verkiezingen van 2006. Toen kwam uiteindelijk meer dan 80 procent van de stemgerichten opdagen.

De stembussen zijn nog tot 21.00 uur open.

Liveblog:

16.10 Een echte waakhond van de democratie in het stembureau van zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem:

16.05 Bij een stembureau in Leuth is een verkiezingsbord van het CDA weggehaald. Op diverse locaties is zo'n bord neergezet, wat tot boze reacties van kiezers heeft geleid. Zij omschrijven deze lastminutecampagne als 'indoctrinatie' en 'niet netjes'. Onduidelijk is nog wie het verkiezingsbord heeft meegenomen.

15.55 Oud-premier Dries van Agt uit Nijmegen heeft inmiddels ook zijn stem uitgebracht. Hij koos - zoals hij al had aangekondigd - niet voor het CDA, de partij waar hij in de jaren 70 de eerste lijsttrekker en premier voor was. Van Agt zegt niet langer te kunnen leven met de opstelling van zijn partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Van Agt komt op voor de Palestijnen.

15.45 Altijd al uw tanden willen zetten in SGP-leider Kees van der Staaij? Bakkerij Van Horssen in Aalst en Zaltbommel heeft verkiezingsgebak:

Foto: Facebook Arthur van Horssen

15.40 De PVV wordt de winnaar van de verkiezingen, verwacht Eric Sanders van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zegt dat op basis van zijn Twitterpeiling.

15.35 Opvallend: veel verkiezingsborden bij de ingang van het stembureau in Tiel:

