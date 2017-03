Liveblog verkiezingen: een halfuur wachten in Nijmegen

Stemmen in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Foto: ANP

ARNHEM - Welke partij wordt de grootste in Gelderland? Hoe zit het met de opkomst? Volg al het nieuws over de Kamerverkiezingen in het Omroep Gelderland-liveblog.

Ruim anderhalf miljoen Gelderlanders mogen naar de stembus. De opkomst lijkt hoger te worden dan vijf jaar geleden, toen in Gelderland 77 procent van de stemgerechtigden kwam opdagen.

De landelijke opkomst was rond 17.45 uur 55 procent, blijkt uit een peiling van Ipsos. In 2012 had rond dat tijdstip 48 procent gestemd.

Volgens de onderzoekers is het opkomstpatroon vooralsnog vergelijkbaar met dat van de verkiezingen van 2006. Toen kwam uiteindelijk meer dan 80 procent van de stemgerechtigden opdagen. De stembussen zijn nog tot 21.00 uur open.

Liveblog:

18.40 Tirsa With uit Culemborg was de eerste stemmer vandaag. In Amsterdam ging een stembureau al om middernacht open. De stem van Tirsa, 19 jaar oud, ging naar Artikel 1 van Sylvana Simons.

Tirsa op Radio Gelderland:

18.30 Drukte op het station van Nijmegen. Rijen tot op het perron. Een man zegt dat hij al een halfuur staat te wachten.

18.25 Een exit-poll bij Arnhem Centraal...

Foto: Lynn van Gijzel

18.15 Een bijzondere stemlocatie: café Het Wapen van Baak in Baak:

18.05 De landelijke opkomst was rond 17.45 uur 55 procent, blijkt uit een peiling van Ipsos. In 2012 had rond dat tijdstip 48 procent gestemd.

17.55 In Nijmegen kan onder meer gestemd worden in een Turks Cultureel Centrum. Stemmen onder een Turkse vlag, dat klinkt gezien de rel met Turkije pikant. Toch heeft zich tot nu toe maar één persoon hierover beklaagd, meldt de voorzitter van het stembureau.

17.45 Opkomst Nijmegen was om 17.00 uur 51 procent, meldt de gemeente op basis van cijfers van vijf stembureaus. In Tiel had 47 procent gestemd. Tiel was in 2012 de gemeente met de laagste opkomst in Gelderland (69,7 procent).

17.40 Na Berkelland meldt ook Berg en Dal dat de uitslag pas donderdagochtend wordt bekendgemaakt.

17.30 Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland legde op de radio uit waarom de uitslag waarschijnlijk pas donderdagochtend komt. 'De veiligheidsvoorschriften zijn belachelijk streng.'

17.20 In Nijmegen zijn ze kennelijk verrast door de hoge opkomst:

17.15 Smikkelen op de stembureaus in Elburg:

17.05 Ook een latertje in Wageningen. De gemeente verwacht dat ze de (voorlopige) uitslag niet voor middernacht bekend kan maken, meldt ze op Facebook.

16.55 De opkomst in Berkelland is ook nog eens flink. Bij De Huve in Eibergen is een derde stembus afgeleverd. En er waren extra stemformulieren nodig bij stembureau de Meergaarden in Eibergen en bij het stembureau op het gemeentehuis in Borculo (2 x 100 exemplaren).

16.40 De gemeente Berkelland verwacht pas donderdag de uitslag bekend te kunnen maken. Een woordvoerder wijt dat aan het handmatig tellen van de stemmen. Dat kost veel tijd. Er zijn 29 stembureaus en Berkelland is een uitgestrekte gemeente, zegt de woordvoerder.

Zoals het er nu uitziet, begint de gemeente vanaf 8.30 uur met het invoeren van de stemmen. 'We hopen om 12.00 uur klaar te zijn.'

16.30 En nog wat meer tussenstanden.

16.30 Hoge opkomst.

Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL had om 15.45 uur al 43 procent van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Veel meer dan vijf jaar geleden. Toen lag de opkomst rond die tijd op 37 procent.

West Maas en Waal volgt het landelijk gemiddelde:

16.25 Stemmen op bijzondere locaties:

16.20 Als de peilingen niet bedriegen, lijdt de PvdA vandaag een groot verlies. Twee PvdA-leden uit Zevenaar maakten een gedicht:

Donderdag 16 maart, Het Morgenrood

In wat voor wereld, leven we vanaf vandaag?,

Dit is de vraag,

Na deze historische verkiezing nederlaag,

Wat voor wind gaat er (nu) waaien in Den Haag,

Vele jaren arbeid, van hard werken,

Was aan de uitslag niet te merken,

Opkomen voor de zwakkeren en de sociale,

Moesten een zware tol betalen,

Natuurlijk eerst coalitieonderhandelingen, dus wacht,

Dan pas (mogelijk) het overdragen van de macht,

Waarschijnlijk wel na de uitslag van vannacht,

Nu (even) van betere en andere tijden blijven dromen,

Weten zeker het Morgenrood zal iedere dag blijven opkomen,

Mochten er nieuwe regels komen, waar (we) ik niet aan voldoen kan,

Is er altijd nog onze rots in de branding, onze eigen Mam,

De belangrijkste factor in ons thuisfront,

Ook al schuiven we politiek nu (tijdelijk) op de achtergrond,

Begrijp ons niet verkeerd,

Andere wensen wij alle wijsheid toe, wie er straks ook regeert,

Het was tenslotte het volk, wat hen in meerderheid koos,

Gedachten van twee PVDA leden met in de vuist, de rode roos.

Mike & Mark Peters uit Zevenaar

16.10 Een echte waakhond van de democratie in het stembureau van zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem:

16.05 Bij een stembureau in Leuth is een verkiezingsbord van het CDA weggehaald. Op diverse locaties is zo'n bord neergezet, wat tot boze reacties van kiezers heeft geleid. Zij omschrijven deze lastminutecampagne als 'indoctrinatie' en 'niet netjes'. Onduidelijk is nog wie het verkiezingsbord heeft meegenomen.

15.55 Oud-premier Dries van Agt uit Nijmegen heeft inmiddels ook zijn stem uitgebracht. Hij koos - zoals hij al had aangekondigd - niet voor het CDA, de partij waar hij in de jaren 70 de eerste lijsttrekker en premier voor was. Van Agt zegt niet langer te kunnen leven met de opstelling van zijn partij in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Van Agt komt op voor de Palestijnen.

15.45 Altijd al uw tanden willen zetten in SGP-leider Kees van der Staaij? Bakkerij Van Horssen in Aalst en Zaltbommel heeft verkiezingsgebak:

Foto: Facebook Arthur van Horssen

15.40 De PVV wordt de winnaar van de verkiezingen, verwacht Eric Sanders van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zegt dat op basis van zijn Twitterpeiling.

15.35 Opvallend: veel verkiezingsborden bij de ingang van het stembureau in Tiel:

15.30 uur Zie hier het verkiezingsnieuws van eerder op de dag.