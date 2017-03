'Twitteronderzoeker': PVV wint verkiezingen

NIJMEGEN - Eric Sanders van de Radboud Universiteit in Nijmegen voorspelt met zijn eigen 'Twitterpeiling' een winst voor de PVV tijdens de verkiezingen. Volgens hem komt de partij van Geert Wilders op 30 zetels uit.

Sanders is onderzoeker bij het Centre for Language and Speech Technology van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt hoe Twitter een voorspellende factor kan zijn bij de Nederlandse verkiezingen.

Aantal tweets voorspellen zetelverdeling

Hij begon met deze manier van stemmen peilen in 2012. In het lunchprogramma van Rob Kleijs op Radio Gelderland zei hij woensdag: 'Ik vergeleek na die verkiezingen het aantal tweets over een partij en of dat voorspellend bleek voor de uiteindelijke uitslag. En op drie partijen na was dat ook zo.'

Het aantal keren dat de VVD en de PvdA werden genoemd bleef achter vergeleken met het uiteindelijke aantal zetels voor beide partijen. Sanders: 'VVD en PvdA kregen uiteindelijk veel strategische stemmen. De derde partij waarbij de tweetpeilingen achterbleven was GroenLinks. GroenLinks werd vaak genoemd, maar dat kwam omdat aanhangers van deze partij al erg actief waren op sociale media.'

Website

Op de site www.stemming2017.nl is te zien hoe vaak een politieke partij op Twitter wordt genoemd in de laatste tien dagen. 'Ik zeg niet dat het de perfecte voorspelling is, maar ik verwacht dat de VVD en PVV de grootste worden.'

PVV staat bij Sanders op 30 zetels, de VVD op 24. Nieuwkomers GeenPeil, VNL en FvD zouden volgens Sanders' site in de Tweede Kamer komen met elk 3 zetels.

Luister het interview met Eric Sanders terug.

Zie ook:

Liveblog verkiezingen