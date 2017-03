Burgemeester Zaltbommel stemt op zichzelf

ZALTBOMMEL - Ook burgemeester en kandidaat-Tweede Kamerlid Albert van den Bosch van Zaltbommel heeft inmiddels gestemd. Rond 9.30 uur deed hij dat in de mobiele stembus bij het station in Zaltbommel.

De burgemeester staat op plek 25 van de kandidatenlijst van de VVD. 'Ik ben bijna dertien jaar lang burgemeester van Zaltbommel geweest en ben toe aan een nieuwe uitdaging.'

Als burgemeester én kandidaat-Kamerlid had Van den Bosch donderdagochtend dubbele gevoelens. Als burgemeester staat hij aan het hoofd van de stembureaus in de gemeente, daarnaast is de kans zeer reëel dat hij na vanavond ineens een nieuwe baan heeft.

Selfie-stem

Albert van den Bosch kleurde het vakje voor zijn eigen naar rood. 'Er zeggen weleens mensen tegen mij dat als je niet op jezelf stemt, dan vind je jezelf ook niet goed genoeg.'

Afscheid

Als de burgemeester in de Kamer wordt gekozen, dan leidt hij op 30 maart zijn laatste gemeenteraadsvergadering in Zaltbommel. Op 21 april is dan het officiële afscheid.