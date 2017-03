Twee aanhoudingen na vondst hennepkwekerij

WESTERVOORT - De politie in Westervoort heeft na de vondst van een hennepkwekerij in een bedrijfspand twee aanhoudingen verricht.

De politie werd in de nacht van dinsdag op woensdag getipt door een buurtbewoner die een deur en een raam van het bedrijf zag openstaan. Toen agenten op onderzoek uitgingen, troffen ze in een aparte ruimte een in werking zijnde hennepkwekerij aan. Het ging om ongeveer 130 planten die klaar waren om geoogst te worden.

Na onderzoek hield de politie de twee verdachten aan. Ook nam ze een auto in beslag. Alle hennepplanten zullen worden vernietigd, evenals de aangetroffen kweekapparatuur.

Foto: politie Westervoort