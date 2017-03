Bureau GLD 15 maart 2017

ARNHEM - In deze uitzending een echtpaar raakt in gevecht met twee inbrekers in Hattem, in Apeldoorn wordt een snackbar overvallen, in Heelsum wordt een gestolen auto te koop aangeboden, in Putten wordt een harddisk met dierbare foto's gestolen en wat is er gebeurd op een carpoolplaats in Vaassen?

Er is een verdachte aangehouden voor twee overvallen in Harderwijk. In de zomer van 2016 is Domino's Pizza overvallen en in februari 2017 een filiaal van Kruidvat in Harderwijk, de verdachte is een jongen van 17 uit Winterswijk!

Dode op carpoolplaats Vaassen

Als agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag naar een carpoolplaats in Vaassen gaan na een melding, zien ze daar een dode man. Het is een 25-jarige inwoner van Vaassen. Hij is doodgeschoten.

De politie wil graag spreken met mensen uit de omgeving van het slachtoffer maar ook wie er meer weet over de aanleiding van de dodelijke schietpartij. Direct na de vondst heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt.

Echtpaar in gevecht met inbrekers in Hattem

Na een gezellig middagje uit komt een echtpaar in Hattem thuis. Ze merken meteen dat er iets niet pluis is, de gordijnen zijn dicht en de lampen in huis zijn aan, zo hebben ze het huis eerder die dag niet achter gelaten. Voordat ze door hebben wat er aan de hand is zijn ze in gevecht met twee inbrekers.

Gevecht

Er ontstaat een gevecht waarbij de man en de vrouw gewond raakten. De inbrekers gaan er met sieraden, horloges, een verzameling stenen een ridderorde vandoor. Misschien zijn de spullen ergens te koop aangeboden.

Vluchtroute

Van de vluchtroute is alleen bekend dat de daders over de Vlierkamp in Hattem zijn gerend. Volgens de slachtoffers zijn het:

blanke mannen

tussen de 20-25 jaar

een dader was ongeveer 1.75 m lang en had een mager postuur

de andere inbreker was kleiner en had een normaal postuur

Dierbare foto's verdwenen na inbraak Putten

Na een inbraak in Putten mist het slachtoffer geld en dure horloges maar het meest waardevolle is een harde schijf met daarop foto's en filmpjes van zijn overleden dochter.

Inbraak

Het is in de nacht van 13 op 14 februari als drie inbrekers toeslaan in Putten. De daders kunnen uren ongestoord het huis naast een bedrijf doorzoeken. De buit: een kluis met daarin een groot geld bedrag, horloges van het merk Cartier en Breitling en een harddisk.

Camerabeelden

Op beelden zijn drie mannen te zien die kort voor en na een inbraak over straat in Putten lopen. De inbrekers rijden in een zilvergrijze Volkswagen Caddy combi. Met een schuifdeur en aan de achterkant openslaande deuren met ramen erin. De verdachten rijden kort voor de inbraak achteruit er dan passeren dan verschillende autos' mogelijk hebben die bestuurders iets gezien dat in dit onderzoek van belang is.

Buit

Er zijn verschillende spullen meegenomen, zoals een gouden trouwketting, een verzameling stenen, horloges een ridderorde en een sjaal uit India. Misschien zijn de spullen ergens te koop aangeboden.

Snackbar Pinksterbloem Apeldoorn overvallen

Het is 2 maart rond half 10 in de avond als drie mannen cafetaria de Pinksterbloem in Apeldoorn binnen komen. Onder bedreiging van een vuurwapen moet de medewerker de kassa openen. De goed vermomde mannen vluchten daarna met een geldbedrag.

Vluchtroute

De eigenaar van de snackbar rent de overvallers tot de voordeur achterna en ziet ze wegrennen in de richting van de Teunisbloem. De lege geldla is later teruggevonden aan de Helmbloem. Misschien zijn er mensen die nog niet met de politie gepraat hebben, maar de verdachten in de buurt op 2 maart in de avond hebben zien rennen.

Signalement

Het gaat om 3 jonge mannen:

donker gekleed

jongen met pistool was de langste

de andere twee waren een stuk kleiner

De daders waren goed vermomd, hopelijk zijn er toch mensen die de mannen herkennen.

Gestolen auto te koop aangeboden in Heelsum

Een man uit Frankrijk wil een auto kopen bij een man in Heelsum, eenmaal bij de garagebox vertrouwt de koper het niet. Er missen kentekenplaten op de auto. Zijn gevoel blijkt te kloppen, de auto is gestolen. Wie herkent de verkoper?

Tips

Wie heeft er informatie over een van de zaken, tip de politie 0800-6070 of 0800-7000.