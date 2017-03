'We kwamen thuis en zagen meteen dat er iets niet klopte'

HATTEM - 'De gordijnen zitten dicht en de lampen waren allemaal aan', dat is het moment waarop Albert Halfwerk en zijn vrouw weten dat er iets vreemds aan de hand is. Zo hebben ze hun huis in Hattem die dag niet achter gelaten. Albert en zijn vrouw zijn begin maart door inbrekers aangevallen en mishandeld.

'Door de eerste klap liep het bloed al in mijn ogen'

Het echtpaar heeft zaterdag 4 maart een gezellige dag buitenshuis. Als ze tegen half acht die avond thuiskomen ruiken ze meteen onraad. Voordat ze beiden weten wat er aan de hand is, zijn ze in gevecht met twee inbrekers in de tuin. Albert Halfwerk krijgt een paar flinke klappen met een voorwerp. 'De eerste klap was meteen raak, mijn bril ging kapot en ik had een snee in mijn voorhoofd. Daardoor liep er meteen bloed in mijn ogen waardoor ik weinig van de overvallers heb gezien'.

Bot breuken, kneuzingen en verschillende hechtingen

De man en de vrouw weten de inbrekers van zich af te schudden. We raken beiden gewond. 'Mijn vrouw heeft botbreuken aan haar handen en armen en ik heb deze week flink wat hechtingen eruit laten halen'

Sieraden en een ridderorde zijn weg

'Ze hebben werkelijk onze hele bovenverdieping overhoop gehaald, onze onderbroeken lagen overal. Onze schoondochter heeft dagenlang de wasmachine laten draaien omdat ze alles waar de inbrekers aan hebben gezeten weg wilde wassen', zegt Albert aan de keukentafel als er opnames gemaakt worden voor het programma Bureau GLD. 'Door de troep kwamen we er pas dagen later achter wat we kwijt waren. We missen sieraden, de trouwketting van mijn vrouw, een ridderorde en verder nog erg persoonlijke spullen'.

Bureau GLD

Vanavond besteedt Bureau GLD aandacht aan deze zaak. De politie zoekt getuigen die zaterdag 4 maart mogelijk iets gezien hebben van de inbraak en de vlucht van de inbrekers in Hattem.