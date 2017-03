Verkeersruzie eindigt in mishandeling

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft dinsdagavond een 39-jarige inwoner aangehouden. Hij zou even daarvoor een verkeersconflict hebben gehad met een 23-jarige man uit Haalderen en hem vervolgens hebben verwond met een mes.

Er was een verkeersconflict ontstaan op de A12. Bij het tankstation aan de Pleijweg in Arnhem hebben beide mannen hun auto geparkeerd, waar er een woordenwisseling ontstond. Volgens de Haalderenaar zou de 39-jarige plotseling een mes uit zijn auto hebben gepakt en een stekende beweging hebben gemaakt. Hierdoor liep de 23-jarige en verwonding op aan zijn hals.

De Arnhemmer is vervolgens weggereden. Gewaarschuwde agenten hebben, onder meer op basis van het kenteken, de identiteit van de bestuurder kunnen achterhalen. Hij bleek niet thuis te zijn, maar telefonisch kreeg de politie hem wel te pakken. De Arnhemmer meldde zicht later op het politiebureau, waar hij is aangehouden voor mishandeling.