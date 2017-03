Geen getrommel tijdens Vierdaagsefeesten: 'Verschrikkelijk, hier leven we naartoe'

NIJMEGEN - De organisatie van de Vierdaagsefeesten heeft besloten om geen ontheffingen meer te verstrekken aan percussiebands omdat de muziek voor geluidsoverlast zou kunnen zorgen. 'Wij zijn onaangenaam verrast en niet blij met de nieuwe regel', vertelt Gerrit van Niftrik, secretaris van de Sambaschool in Nijmegen.

'Er is totaal geen overleg geweest met ons. Nijmegen wil graag een cultuurstad zijn, maar wij voelen ons nu enorm buitengesloten', aldus de secretaris. 'We leven hier altijd echt naartoe, maar dat wordt nu verpest.'

Altijd een geweldig feest

'We spelen met een groep van vijftien tot twintig man tijdens de Vierdaagsefeesten. De sfeer is altijd fantastisch. Er is veel belangstelling en er komen steeds meer groepen. Als we een optreden hebben dan doet zelfs het publiek mee. Sommigen nemen zelfs hun eigen trommel mee om mee te doen.'

De Sambaschool draait zonder subsidie, en de feesten zijn ook van belang voor school, zo krijgen ze dankzij hun optredens ook nieuwe leden. Volgens Van Niftrik blijft het jammer dat er zo abrupt een einde wordt gemaakt aan de deelname van percussiebands: 'Wij hebben altijd rekening gehouden met de organisatie en de omgeving. Risico op geluidsoverlast proberen we zo laag mogelijk te houden'.