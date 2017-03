Ruzies, pesten en intimidatie: jarenlang van alles mis in Zevenaar

ZEVENAAR - Tussen 2002 en 2015 zijn er veel dingen op het gebied van personeelsbeleid bij de gemeente Zevenaar niet goed gegaan. Dat bleek woensdag tijdens één van de openbare verhoren voor de raadsenquête die de gemeenteraad houdt.

Zo werden er structureel weinig of geen functioneringsgesprekken gehouden met medewerkers en zijn arbeidsconflicten te vaak geëscaleerd.

Directe aanleiding voor de enquête zijn twee uitspraken van de rechter in 2015 dat de gemeente in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld. Het ging daarbij om zaken die waren aangespannen door twee oud-medewerkers. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of er in de periode 2002 tot en met 2015 tekortkomingen zijn geweest in de uitvoering van P&O-verantwoordelijkheden.

De commissie onderzoekt hoe de gemeente is omgegaan met arbeidsgeschillen in die periode tussen de gemeente en (oud-)werknemers. Daarnaast moet de enquête duidelijk maken of het huidige P&O-beleid nog een veilig werknemersklimaat geeft.

'Opgepoetste gevel, maar daarachter een bouwval'

In de openbare verhoren worden in totaal 13 mensen verhoord. Vandaag stonden oud-burgemeester Jan de Ruiter, de oud-gemeentesecretaris en de huidige gemeentesecretaris voor de commissie. Ze werden onder ede verhoord.

Oud gemeentesecretaris Adri van Kessel omschreef de gemeente toen hij begon bij Zevenaar als 'een organisatie met een mooi opgepoetste gevel, maar daarachter een redelijke bouwval.' Volgens hem kwam hij in een organisatie waar veel moest gebeuren en wist hij dat van te voren niet. Er waren ook grote financiële tekorten en er was weinig samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Jarenlange juridische strijd

Veel problemen voor het personeel ontstonden ook door de herindeling, toen Zevenaar werd samengevoegd met de gemeente Angerlo. Door de reorganisatie verloren mensen hun baan of kregen ze een andere functie.

Sommige arbeidsgeschillen liepen zo hoog op dat het uiteindelijk een jarenlange juridische strijd werd. Het beleid van het college was om niet meteen een som geld op tafel te leggen voor een schikking.

Veel werknemers met conflict weg

Oud-burgemeester Jan de Ruiter wordt als portefeuillehouder verweten niet daadkrachtig genoeg te zijn geweest. Zelf zegt hij dat hij als doel heeft gehad geen conflict te laten escaleren. En ook: 'Niet afkopen, maar goed gesprek voeren... ' Maar uiteindelijk kostte die juridische strijd die daar soms op volgde dan de gemeente nog meer geld. Niemand weet hoeveel.

Uiteindelijk zijn veel mensen uiteindelijk door een conflict weggegaan bij de gemeente Zevenaar, onder wie ook de oud-gemeentesecretaris.

Nu en de toekomst

In 2014 bleek uit een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers dat zes mensen op dezelfde afdeling te maken hadden met pesten en intimidatie.

Volgens de gemeentesecretaris in 2014 en nu, Saskia Wiersma, is daar meteen actie op ondernomen. Ze heeft de indruk dat dit nu niet meer gebeurt en houdt naar eigen zeggen een vinger aan de pols. 'Er gaat veel goed, maar dingen kunnen altijd beter', is haar motto.

Volgens haar zijn er inmiddels wel functioneringsgesprekken. Een recenter tevredenheidsonderzoek is nog niet gehouden. Volgende week staan de laatste verhoren gepland. In mei hoopt de enquêtecommissie het rapport klaar te hebben.