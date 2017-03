Burgemeester gemeente Berkelland gaat alle stembureaus te fiets af

Foto: GelreFM

HAARLO - Dat burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland een wielerliefhebber is, dat is inmiddels algemeen bekend. Op deze verkiezingsdag bezoekt hij per fiets alle 29 stembureaus in zijn gemeente om te kijken hoe er wordt gestemd.

Vanochtend om 08.00 uur vertrok van Oostrum op de fiets vanuit zijn woonplaats Noordijk. Inmiddels heeft hij de stembureaus in Gelselaar, Geesteren en Borculo al bezocht en is hij nu op weg naar Ruurlo. Via zijn facebookpagina is de burgemeester van Berkelland de hele dag te volgen op zijn fietstocht langs alle stembureaus.

