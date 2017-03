'Kappen Nou' plant bomen met raadsleden Oude IJsselstreek

ULFT - Het besluit van Oude IJsselstreek om de kettingzaag voorlopig in de ijskast te leggen is bij werkgroep 'Kappen Nou' met gejuich ontvangen. Samen met plaatselijke raadsleden van D66, de PvdA en de SP zijn in het buitengebied van Silvolde als viering enkele fruitbomen geplant.

'Het is een symbolische actie om het burgerinitiatief van bewoners van Oude IJsselstreek een hart onder de riem te steken', vertelt PvdA-raadslid John Haverdil. De gemeente heeft laten weten, na jarenlang actievoeren van onder meer Kappen Nou, het bomenbeleid voorlopig ‘on hold’ te zetten. 'We zijn blij met de toezegging van het college dat ze gezegd hebben dat ze dit jaar stoppen met al het gekap en gezaag', aldus Haverdil. 'Met z’n allen gaan we nadenken hoe we verder willen met het bomenbeleid.'

Kappen Nou is blij dat gesprekspartner bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. 'Laten we het meest optimale eruit halen wat er in zit', aldus Hans van den Hurk. 'We moeten diep beseffen dat de natuur de essentie van ons bestaan is. Dat wordt vaak in de ruis van het spel vergeten.'