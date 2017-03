Nijmegenaren moeten gezonder worden

NIJMEGEN - Slechte gewoonten zijn hardnekkig, maar de Nijmegenaar moet gezonder worden. De gemeente, het Radboud UMC en de GGD Gelderland-Zuid trekken er tien jaar voor uit om dat voor elkaar te krijgen.

De helft van de volwassen inwoners van de Waalstad beweegt te weinig, een kwart rookt en het aantal mensen met één of meerdere chronische ziekten neemt toe. Dat moet anders, vinden de drie partijen die nu hun handtekening onder een samenwerking hebben gezet.

Handtekeningen onder de samenwerking met v.l.n.r. wethouder Renske Helmer-Englebert, directeur publieke gezondheid GGD Moniek Pieters, wethouder Bert Frings, lid van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC Cathy van Beek, wethouder Harriët Tiemens. (foto: Omroep Gelderland)

Zelf het goede voorbeeld geven

Twee keer per jaar gaan ze met vele anderen bij elkaar komen om plannen te bespreken en resultaten te meten. Mensen in de Waalstad gezonder laten eten, meer laten bewegen, en dat als het even kan in de gezonde buitenlucht. Het zijn ideeën om heel Nijmegen een stuk gezonder te maken.

En ze gaan zelf het goede voorbeeld geven. 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf', zegt Cathy van Beek. Ze is lid van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC.

Wandelend vergaderen

'We gaan bijvoorbeeld het deel van onze 10.000 medewerkers dat nog rookt helpen om er van af te komen, onze medewerkers stimuleren om op de fiets naar het werk te komen, gezondere voeding aanbieden in de kantine en ze stimuleren om werkoverleg buiten tijdens een wandelingetje te doen.'

Het kan in heel kleine dingen zitten. Het geheim om mensen tot een gezondere levensstijl te bewegen. Wethouder Renske Helmer-Englebert: 'zet een paar strepen op de grond in een park en wat blijkt? Kinderen gaan ze gebruiken om langs te rennen en spelletjes te doen. Zo bewegen ze meer.'

Wethouder Bert Frings: 'Als je op een blinde muur uitkijkt en die verf je groen, dan voel je je beter'. Van Beek van het Radboud UMC bevestigt dat. 'Patiënten die op groen uitkijken kunnen in de regel een dag eerder naar huis.'