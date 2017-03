Brandweer redt paard uit sloot

Foto: Bart Meesters

VELDDRIEL - De brandweer heeft woensdagochtend in Velddriel (gemeente Maasdriel) een paard uit een sloot gered. Het dier was in de problemen gekomen langs de Vliertseweg.

Toen de hulpdiensten rond 8.00 uur arriveerden, was het paard helemaal uitgeput. Brandweerlieden probeerden het op het droge te krijgen, maar dat mislukte in eerste instantie. Foto: Bart Meesters Het paard is uiteindelijk met een kraan uit het water gehesen en daarna schoongespoten. Voor zover bekend heeft het geen verwondingen opgelopen.