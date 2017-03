Motorrijder gewond na botsing met auto

ARNHEM - Een motorrijder is woensdagochtend vroeg gewond geraakt bij een aanrijding in Arnhem.

Het slachtoffer kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een bestelwagen. Dat gebeurde rond 7.00 uur op de Koningsweg. Die was vanwege het ongeval enige tijd afgesloten.

Foto: Roland Heitink

De motorrijder is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn of haar verwondingen is niet bekend. De automobilist kwam met de schrik vrij.