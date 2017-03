Politie pakt fietsendief door openstaande brug

Foto: Politie Zutphen Facebook

ZUTPHEN - Een 37-jarige inwoner uit Zutphen is aangehouden omdat hij een fiets had gestolen bij het treinstation Voorst-Empe. De man had een fiets uit de een fietsenstalling gepakt en achterin een paardentrailer gelegd.

Toen de man Zutphen in wilde rijden, had hij de pech dat de Oude IJsselbrug openstond, waardoor hij moest wachten. Hierdoor kreeg de politie de tijd om achterin de paardentrailer te kijken. In de trailer vond de politie niet alleen de van het station gestolen fiets, maar ook een andere fiets. Beide fietsen werden in beslag genomen. De man is aangehouden. Of de andere fiets ook gestolen is wordt nog onderzocht.