We kunnen weer stemmen, zelfs in een Engelse dubbeldekker

ARNHEM - Ruim anderhalf miljoen Gelderlanders mogen vandaag naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De meeste stembureaus gingen om 7.30 uur open.

Er zijn een aantal plekken in de provincie waar je al eerder kon stemmen, zoals op het station in Nijmegen. Daar gingen de stembussen al om 5.15 uur open.

Engelse dubbeldekker

Ook op het station in Zaltbommel konden kiesgerechtigden al eerder hun stem uitbrengen. Daar stond rond 6.30 uur een mobiele stembus. Deze Engelse dubbeldekker zal de rest van de dag verschillende plekken in de gemeente aandoen. Alle stembureaus sluiten vanavond om 21.00 uur.

Medewerkers van het stembureau in de dubbeldekker. Foto: Omroep Gelderland

Nijmegen heeft meeste kiesgerechtigden

In Gelderland lag het opkomstpercentage in 2012 op 76,96 procent. Dat was hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat lag op 74,57 procent. In onze provincie kent Nijmegen de meeste kiesgerechtigden, gevolgd door Apeldoorn en Arnhem.

Rozendaal dit jaar de eerste?

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen kreeg de VVD 303.623 stemmen in Gelderland. Daarmee werd de partij van Mark Rutte de grootste in de provincie. Rozendaal hoopt dit jaar als eerste gemeente van Nederland met de verkiezingsuitslag te komen. In 2012 ging die eer naar Schiermonnikoog.

