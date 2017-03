Gaziantep eist dat Nijmegen afstand neemt; Bruls piekert er niet over

NIJMEGEN - De Turkse gemeente Gaziantep heeft harde eisen gesteld aan de gemeente Nijmegen. Het moet afstand nemen van Nederland in de diplomatieke rel met Turkije, anders wordt de vriendschapsband verbroken.

'Wij hebben nog geen officiële brief ontvangen, maar het staat op de site van de gemeente. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn, de Turkse betrokkenen moeten vooral in de spiegel kijken', reageert burgemeester Bruls.

Eerder werden in de Turkse stad borden weggehaald van de gemeente Nijmegen en nu wordt de situatie verder aangescherpt.

Onnodig

'Ik vind dat heel teleurstellend, ook voor alle mensen die er zo hard aan gewerkt hebben. Het is jammer dat de politieke beslommeringen in Turkije ook de stedenbanden gaan bepalen.' De burgemeester had dit niet aan zien komen. 'Dit is een tempo gegaan waarvan je niet kon verwachten dat het die invloed zou hebben.'

Bruls noemt als voorbeeld de Nijmeegse stedenband met het Russische Pskov. 'Die stamt al uit de tijd van de Koude Oorlog en heeft alle decennia doorstaan, wie er ook aan de macht was en hoe de verhoudingen ook waren. Juist door die stedenband konden we contacten bouwen met mensen die net zoals jij en ik willen wonen, werken en leven.'

'Tegen die achtergrond vind ik deze actie van het Turkse Gaziantep zeer teleurstellend en niet juist... en dan druk ik mij nog zachtjes uit.'

Einde in zicht

Daarmee lijkt er einde te komen aan de vriendschapsband die sinds 2006 bestaat. 'It takes two to tango', zegt Bruls. 'In je eentje kun je niet dansen. Het is heel teleurstellend, maar dan kun je niet anders concluderen dan dat het voorbij is.'