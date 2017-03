Man met ijzerzaag: 'Ik was bij mijn vriendin'

NIJMEGEN - Surveillerende politieagenten zagen rond 03.00 uur dinsdagmorgen in Nijmegen een man van een bouwterrein komen met een ijzerzaag in zijn hand.

Toen de 33-jarige man uit de gemeente Overbetuwe werd aangesproken over de verdachte situatie, vertelde hij dat hij bij zijn vriendin vandaan kwam. De verdachte gaf een niet-bestaand adres op, waarop hij werd aangehouden.

Na verhoor weer vrij

Het werd niet duidelijk of er iets van het bouwterrein aan de Keizer Hendrik VI-singel was gestolen. De agenten maakten daarom alleen een proces-verbaal voor het inbrekersgereedschap. De ijzerzaag is in beslag genomen en na verhoor mocht de man weer naar huis.