Europese toptalenten te gast bij De Treffers

GROESBEEK - Bij voetbalclub De Treffers in Groesbeek worden deze week een aantal wedstrijden van het UEFA kwalificatietoernooi onder 17 jaar gespeeld. De club is door de KNVB, die het toernooi organiseert, gevraagd de wedstrijden te faciliteren.

Dinsdagavond was de aftrap van het UEFA kwalificatietoernooi bij de Groesbeekse club: Wit-Rusland tegen Italië. Ook in het Brabantse Uden worden wedstrijden gespeeld. De Treffers heeft eerder een UEFA toernooi onder 19 mogen organiseren van de KNVB. Dat is zo goed gegaan, dat de KNVB hen gevraagd heeft als locatie voor dit kwalificatietoernooi.

'We hebben hele goeie ervaringen met de club en de vrijwilligers. Ze zijn allemaal erg enthousiast en het is hier goed geregeld, dus we kwamen graag weer terug', vertelt Sonja van Geerenstein van de KNVB. 'De organisatie, de mensen, staan klaar. Er is veel energie gestoken in het veld, we zijn blij dat er een goede grasmat ligt. Dat is erg belangrijk voor het voetbal.'

Aan het UEFA kwalificatietoernooi doen de grootste Europese talenten mee.