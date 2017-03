Langstzittende vrouwelijke burgemeester stopt ermee

RHEDEN - Petra van Wingerden-Boers (62) stopt op 1 januari 2018 als burgemeester van de gemeente Rheden. Dit maakte ze dinsdag bekend.

Sinds 2004 is Van Wingerden-Boers burgemeester in Rheden. Daarmee is ze de langstzittende vrouwelijke burgemeester van Gelderland.

Eerder stond Van Wingerden zes jaar aan het roer in Groenlo. 'Het burgemeesterschap vraagt 110 procent inzet en energie en dat is voor mij te belastend geworden', zegt ze in een verklaring. 'Een jaar voor de lokale verkiezingen is een passend moment om mijn opvolging in gang te zetten.'

Volgende fase

Ze vervolgt: 'Zo neem ik zorgvuldig afscheid en dat voelt goed. Voor mijzelf breekt een volgende fase aan, waarin ik op zoek ga naar nieuwe uitdagingen.'

De gemeenteraad laat in een officieel statement weten grote waardering te hebben voor de burgemeester en dat ze op zoek gaan naar een opvolger.