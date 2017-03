Een ingrijpende rechtszaak en de drukke A28: dit is het nieuws van de verkiezingsdag

ARNHEM - Nederland kiest vandaag, de man die er van wordt verdacht een jongetje in Zelhem dood te hebben gereden staat voor de rechter en hoe bereikbaar is Gelderland? Dit is het nieuws van 15 maart.

Natuurlijk is het de dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de vroege ochtend is Omroep Gelderland bij verschillende stembussen en vanavond gaan we kijken in Rozendaal, de kleinste gemeente van Gelderland. Rozendaal probeert altijd als eerste de verkiezingsuitslag te hebben en we gaan kijken of dat ook deze keer gaat lukken.

Op de site en app wordt u in de loop van de avond op de hoogte gehouden van de uitslagen in Gelderland.

Doodrijden 4-jarig jongetje

Een ingrijpende zaak; het ongeluk waarbij een 4-jarig jongetje in Zelhem werd doodgereden. De zaak veroorzaakte landelijke ophef, vooral omdat de verdachte psychische problemen had.

Een dag voor het fatale ongeval wilde het Openbaar Ministerie via de rechter opname in een kliniek afdwingen, omdat de reclassering merkte dat het niet goed ging met de verdachte.

Ook was de verdachte tijdens het ongeval onder invloed van alcohol en medicijnen.

File, file en nog eens file

En hoe bereikbaar is Noord- en Oost Nederland nog? De A28, één van de belangrijkste verkeersaders, wordt steeds drukker. En tijdens de spits loopt het dagelijks vol. En dus moet er iets veranderen.

Omroep Gelderland duikt in de problemen en oplossingen van de snelweg die ooit als allermooiste ter wereld werd bestempeld.