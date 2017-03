Advocaat Syriëganger vindt uitspraak 'best wel eng'

ARNHEM - Serge Weening, de advocaat van de Arnhemse Syriëganger, vindt de uitspraak van de Hoge Raad eng. De Hoge Raad bepaalde dinsdag dat het hof zich opnieuw moet buigen over de zaak van Mohamed El A.

Mohamed El A. werd in 2013 in oktober in Kleef aangehouden. Het hof oordeelde eerder dat het bewezen is dat hij zich bij de jihad in Syrië wilde aansluiten, maar dat daarmee niet kan worden verklaard dat hij automatisch een moord of doodslag voorbereidde.

De Hoge Raad bepaalde dat dat concrete bewijs niet nodig is voor een veroordeling. 'Het Openbaar Ministerie hoeft bijna niets meer te bewijzen om tot een veroordeling te komen. Ik vind dat schokkend. Deze uitspraak vind ik best wel eng', aldus Weening tegen Omroep Gelderland.

'Schokkend verschil'

Volgens Weening is vooral het verschil tussen bijvoorbeeld een moordzaak en terrorisme schokkend. 'Dat vind ik niet te verkopen. Als ik onderweg ben naar een winkel om een mes te kopen om daarmee mijn buurman te vermoorden ben ik niet strafbaar. Als ik onderweg ben naar diezelfde winkel om datzelfde mes te kopen om in Syrië te strijden ben ik wel strafbaar.'

De advocaat vindt het ook naar voor zijn cliënt. 'Die kan niet verder met zijn leven, dat is vervelend.'

