Woningen in Zutphen ontruimd door kelderbrand

Foto: Politie Zutphen/ Facebook

ZUTPHEN - Op de Nieuwstad in Zutphen zijn dinsdagmiddag enkele panden ontruimd na een brand in een kelder. De brand brak uit in het pand van Humanitas.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de straat werd een tijd afgesloten. De brandweer had de brand binnen een uur onder controle. Volgens de politie op Facebook kwam er uit voorzorg een ambulance ter plaatse, maar hoefde deze niet in actie te komen. Hoe de brand is ontstaan meldt de politie niet. Zie ook: Facebookbericht politie Zutphen