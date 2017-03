Giro smaakt naar meer voor Rozendaal

ROZENDAAL - Het feestje rond Giro Gelderland in Rozendaal smaakt naar meer. De werkgroep die het feest organiseerde heeft plannen om dit jaar opnieuw een feestje te organiseren maar dan uiteraard zonder het wielerevenement.

Toen vorig jaar zomer de wielerkaravaan door Rozendaal kwam waren er diverse activiteiten in Rozendaal, zoals een drukbezochte barbecue waar de Rozendalers samen kwamen.

‘Er zijn al verschillende leuke en enthousiaste plannetjes om in 2017 weer zo’n mooie dag voor en door Rozendalers voor elkaar te krijgen’, schrijft wethouder Anton Logemann in het gemeenteblad In de Roos.

De wethouder doet een oproep aan inwoners om mee te helpen bij de activiteiten. Wie wil helpen kan een mailtje sturen naar gemeente@rozendaal.nl.