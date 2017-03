Voor het eerst in 14 jaar geen enkele gemeente onder verscherpt toezicht

ARNHEM - Gemeenten in Gelderland staan er financieel beter voor. Voor het eerst sinds 2003 staat er geen enkele gemeente onder extra toezicht van de provincie. De afgelopen vijf jaar stonden de gemeenten Beuningen en Apeldoorn nog onder verscherpt toezicht.

Volgens de provincie hebben alle Gelderse gemeenten de afgelopen jaren bezuinigd. Ook krijgen gemeenten sinds vorig jaar weer meer geld uit het gemeentefonds van het Rijk.

Niet gerust

Toch zijn er nog zorgen voor de toekomst. In 2015 hielden gemeenten veel geld over bij de zorg, maar de provincie is er niet gerust op omdat er nog meer bezuinigingen van het Rijk aanstaande zijn.

Daarnaast wordt de precariobelasting versneld afgeschaft. Meer dan de helft van de Gelders gemeenten heft belasting bij Alliander voor het gebruik van de grond voor kabels. Dit levert gemeenten dit jaar 50 miljoen euro op.

Het Rijk heeft besloten dat gemeenten over vijf jaar deze belasting niet meer mogen heffen. Dat kan straks weer voor financiële problemen zorgen.