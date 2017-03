Op pad met de Ridders van Gelre - 25 maart Schenkenschans

KLEVE - De Schenkenschans is één van de meest fascinerende plekken uit de Gelderse geschiedenis. Deze vroegere vesting ligt nu in Duitsland.

De kortste route om er te komen, is via Emmerich en Griethausen. Vanaf dat dorp rijd je een totaal verlaten rivierengebied binnen.

Na een kilometerslange tocht over een schiereiland doemt de kerktoren van Schenkenschanz op. Dit was in de zeventiende eeuw de belangrijkste vesting van de Nederlandse republiek op het splitsingspunt van Rijn en Waal.

Vanaf het parkeerterrein zijn er rondleidingen met de mooiste verhalen over deze vergeten plek uit de vaderlandse én Gelderse geschiedenis.