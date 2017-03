Drama voor Zutphense Tino: zoon overlijdt in Peru

Foto: Facebook/Tino

ZUTPHEN - Het is een treurig verhaal; Tino Klumpen uit Zutphen zamelde de afgelopen week geld in om zijn zoon te helpen. Martijn viel in Peru van een balkon, raakte zwaargewond en had financiële hulp nodig. Maar toen Tino op het vliegveld in Lima aankwam hoorde hij dat zijn zoon overleden was.

Martijn werd jaren geleden met drugs gepakt en verdween achter de Peruaanse tralies. Inmiddels was hij weer op vrije voeten, had een vriendin en zou binnenkort zelfs vader worden. Maar toen ging het mis. Hij en zijn Peruaanse vriendin waren volgens Tino de sleutels vergeten en Martijn klom op het balkon van de vijfde verdieping. Hij viel en raakte zwaargewond. Volgens de vader had Martijn geen geld en geen verzekering. Facebookbericht van Tino Klumpen: Vader Tino zamelde volgens De Stentor 20.000 euro in om zijn zoon te helpen en vloog naar Peru. Maar toen hij daar aankwam had de ambassade treurig nieuws: het hart van Martijn had het begeven. Tino reed direct naar het mortuarium. 'Daar lag hij ongekoeld, met allemaal vliegen op hem, te wachten tot de politie langskwam. Dit was mensonwaardig,' zegt de Zutphenaar tegen De Stentor. Het opgehaalde geld komt volgens Tino goed terecht. Het wordt gebruikt voor de toekomst van Martijn's zoon. Zie ook: Zwaargewonde zoon van Zutphenaar in Peru overleden (bericht De Stentor)