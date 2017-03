Vriendschap tussen Nijmegen en Turkse Gaziantep lijkt over

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De vriendschapsband tussen Nijmegen en de Turkse gemeente Gaziantep lijkt na 10 jaar danig bekoeld. Verschillende Turkse media melden dat het over is met de vriendschapsgevoelens van Gaziantep voor Nijmegen. De borden op de Nijmegen Boulevard in de Turkse stad zijn weggehaald.

Burgemeester Bruls wil weten wat z'n Turkse vrienden bezielt. 'Jammer als dat zou worden doorgesneden', zegt de burgemeester. 'Maar ik zeg er tegelijk bij: als mensen denken dit land binnen te komen om de boel op te stoken en ze zijn boos dat ze worden uitgezet en dit zijn de consequenties, dan sta ik gewoon aan de kant van de Nederlandse regering. Geen enkel probleem natuurlijk.' Nijmegen kent een grote Turkse gemeenschap. Met de stedenband wil Nijmegen de integratie tussen allochtone en autochtone Nijmegenaren bevorderen. 'Kinderachtigheid hebben we gehad' Nijmegen heeft ook een Gaziantepplein. Wat gaat daar nu mee gebeuren? 'Dat blijft zo', zegt de burgervader van de Waalstad. 'We vinden als gemeentebestuur niet dat je gelijk in een houding moet vervallen: omdat de één iets doet gaan wij hetzelfde doen. Dan ga je alleen maar escaleren.' 'Gelijk met gelijke munt gaan betalen, eerlijk gezegd: die kinderachtigheid, die hebben we toch wel gehad.'