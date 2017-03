Uitspraak over hulp bij zelfdoding is 'absoluut teleurstellend'

De moeder van Albert Heringa

APELDOORN - De Coöperatie Laatste Wil is teleurgesteld over de uitspraak van de Hoge Raad over de zaak tegen Bennekommer Albert Heringa. Hij hielp in 2008 zijn 99-jarige moeder een eind aan haar leven te maken en moet nu opnieuw voor het Gerechtshof verschijnen om te laten beoordelen of zijn handelen strafbaar was.

Heringa gaf zijn moeder in 2008 161 pillen en filmde haar terwijl ze die opat. Hij kwam met zijn verhaal naar buiten, omdat hij een proefproces wilde uitlokken over hulp bij zelfdoding. Dat kwam er. In eerste instantie oordeelde de rechtbank dat ie schuldig was, maar legde geen straf op. Een hogere rechter, het Gerechtshof, sprak Heringa vrij. Na bijna tien jaar kwam vandaag de hoogste rechter met een oordeel: de Hoge Raad vindt nu dat mensen helpen bij zelfdoding of euthanasie alleen is voorbehouden aan artsen. Heringa kon geen artsen vinden die zijn moeder wilden helpen en beroept zich op een uitzonderlijke noodtoestand. De Hoge Raad vindt dat het hof dat beroep veel te makkelijk heeft gehonoreerd. Heringa is teleurgesteld: 'Ik had gehoopt dat het advies van de advocaat-generaal (een rechtsgeleerde die de Hoger Raad adviseert, red.) gevolgd zou worden en dat daarmee de zaak was afgerond. De problematiek van een voltooid leven van oudere mensen is daarmee nog steeds niet opgelost.' In de kou Ook de Coöperatie Laatste Wil ziet graag dat mensen zelf kunnen kiezen wanneer ze willen sterven. Voorzitter Jos van Wijk uit Apeldoorn noemt de uitspraak 'absoluut teleurstellend' en zag hem niet aankomen. 'Zeker niet nadat alle adviezen van deskundigen in de richting van vrijspraak gingen. Met deze uitspraak zet je al die ouderen die zelf willen kiezen wanneer ze uit het leven stappen in de kou.' 'Als een arts hen niet wil helpen', gaat Van Wijk verder, 'kunnen ze geen hulp vragen van anderen en zijn ze helemaal op zichzelf aangewezen en moeten ze maar zien hoe ze aan de pillen komen.' Het gerechtshof in Den Bosch gaat zich nu opnieuw buigen over de vraag of Albert Heringa strafbaar is. Zie ook: Geen vrijspraak voor Bennekommer die moeder (99) hielp te sterven