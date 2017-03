Burgers' Zoo neemt maatregelen om extreme drukte tegen te gaan

ARNHEM - Burgers' Zoo gaat de drukte in en rond de dierentuin aanpakken. Het was afgelopen weekeinde zo druk bij het Arnhemse park, dat bezoekers werd geadviseerd weg te blijven. Het verkeer rond de dierentuin stond de hele dag vast.

Er waren vooral veel Duitse bezoekers die hun Ruhrtopcard wilden inwisselen. Met die kaart konden ze het park in. 'Mensen met zo'n kaart moeten zich vanaf nu via onze site aanmelden', vertelt Alex van Hooff namens de dierentuin. 'We laten ze niet meer onbeperkt binnen, om drukte als afgelopen weekeinde te voorkomen.'

Van Hooff noemt de drukte een incident. 'We zijn blijkbaar erg populair in Duitsland.' Het systeem om je vooraf aan te meldden is nog niet af. 'Dat wordt nu gebouwd.' Toch verwacht hij op korte termijn geen problemen. 'Het weer wordt wat minder aantrekkelijk.'

Duitse bezoekers konden hun Ruhrtopcard alleen in maart inleveren. Burgers' Zoo gaat die periode verlengen tot en met april.

Zie ook: