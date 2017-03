Geschonken potten, pannen en meubels maken Tielse woongroep mogelijk

TIEL - Wat begon als een actie op Facebook, groeide uit tot een volledige inrichting. Zorginstelling Thedinghsweert wist voor zeven appartementen bijna een hele inventaris bij elkaar te krijgen.

De overheid geeft ook voor een deel geld voor de inrichting. Maar dat gaat om duizend euro, veel te weinig zegt directeur Inge te Velde. 'Dat gaat al bijna op aan de vloerbedekking', vertelt ze. Inge vindt het hartverwarmend wat de mensen allemaal geschonken hebben. Ook bedrijven hebben gul gegeven. Zo gaf een meubelhandel in Geldermalsen verschillende showroommodellen cadeau. En daardoor hebben zeven cliënten nu de beschikking over een inrichting.

Vanaf woensdag komen de eerste bewoners.

De eerste bewoners komen vanaf woensdag in het pand. De cliënten mogen zelf een keuze maken uit de geschonken meubels en andere spullen. Toch is nog niet alles opgelost, zo is er nog behoefte aan lange gordijnen voor de hoge ramen van het monumentale pand. Na dit pand hoopt Thedinghsweert in een later stadium een tweede woongroep in de stad te realiseren.