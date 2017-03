Provincie verdeelt 130 miljoen: wie wat wil moet nu aan de bel trekken

ARNHEM - Het bestuur van de provincie is halverwege en het gaat goed. Na twee jaar besturen liggen de plannen in het Gelders coalitieakkoord op koers. Er is daardoor 130 miljoen euro over voor extra maatregelen. Gelderse partijen mogen beslissen waar dat geld naartoe gaat.

Dat staat in de zogeheten midterm review, een rapport over de stand van zaken in Gelderland. De ideeën moeten wel passen binnen drie gekozen thema's: economie, bereikbaarheid en duurzaamheid. Een interessant moment voor Gelderse burgers en organisaties: 'Als Gelderse organisaties nog iets willen, is dit de tijd om aan te kloppen bij politiek partijen, die zijn nu aan het kijken wat ze willen.' aldus woordvoerder Loes Phoelich. Van fietspad tot depot In het rapport worden wel al verschillende voorstellen gedaan voor waar het extra geld aan uitgegeven kan worden: de veerstoep bij Ochten

de aanpak van asbestdaken

een sloopfonds

duurzame landbouw

veiligheid op spoorwegovergangen en fietspaden

het Gelders Gilde: een scholingsfonds voor het mkb

internationale samenwerking

het Ereveld in Loenen

75 jaar Market Garden

restauratie van Gelders erfgoed

een regionaal archeologisch depot. Ondermijnende criminaliteit Ook gaat er de komende twee jaar extra geld en aandacht naar de weerbare overheid. De provincie is op dit moment op verzoek van de Staten bezig met een plan om gemeenten te helpen met problemen door drugscriminaliteit. Het gaat om praktische zaken als drugsdumpingen, maar ook om de invloed die criminelen proberen te krijgen in gemeenten. De provincie wil in kaart brengen hoe het in de Gelderse gemeenten zit met de ondermijning. Daarnaast komt er geld voor pilots en bijeenkomsten met betrokkenen. De komende weken zullen Statenpartijen met voorstellen kunnen komen. Begin mei worden de definitieve investeringsplannen voor de komende twee jaar vastgelegd.