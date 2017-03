Arnhem loopt halve ton parkeergeld mis door storing

ARNHEM - Arnhem is door de storing in de parkeergarages vorige maand zo'n 50.000 euro aan parkeergeld misgelopen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente.

In februari was er een computerstoring in de parkeergarages Musis, Centraal en Rozet. Bezoekers hoefden daardoor een aantal dagen niet te betalen.

De gemeente Arnhem haalt jaarlijks miljoenen euro's parkeergeld op. Welke gevolgen de misgelopen inkomsten hebben, moet aan het eind van het jaar duidelijk worden.

Zie ook: Parkeergarages kapot: 'U hoeft niet te betalen, excuses'