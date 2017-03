Trade Port Nijmegen West: grootste binnenstedelijke industriegebied van Nederland

NIJMEGEN - Nijmegen en Beuningen plannen gezamenlijk de toekomst voor Tradeport Nijmegen West (TPN West). Geen gemakkelijke opgave, want het gaat hier om het grootste binnenstedelijke industriegebied van Nederland. En juist door de nabijheid van huizen in Weurt, het Waterkwartier en de wijk Hees moeten beide gemeenten de belangen zorgvuldig afwegen.

Directe aanleiding voor Nijmegen en Beuningen om nu aan de slag te gaan met het gebied is de herontwikkeling van de kolencentrale. Nu deze centrale is gesloten werkt energieleverancier ENGIE hier samen met Nijmegen en de provincie aan de ontwikkeling van een campus voor duurzame energieopwekking.

Pessimistisch over imago

Het industriegebied TPN West is één van de belangrijke bronnen voor werkgelegenheid in de omgeving. In het gebied werken ruim 8500 mensen bij circa 450 bedrijven. Het gaat vooral om (zware) maakindustrie, watergebonden bedrijvigheid, logistieke bedrijven en autosloperijen. Veel bedrijven zijn pessimistisch over het imago van TPN West. De zware maakindustrie lijkt niet erg populair te zijn en veel bedrijven hebben het beeld dat de gemeente haar focus vooral richt op de nieuwere bedrijventerreinen zoals de Novio Tech Campus.

Duidelijkheid gewenst

Op dit moment leven er bij de betrokkenen nog veel vragen met betrekking tot de toekomst van TPN West. Blijft het gebied op de langere termijn de zwaarste soorten industrie faciliteren? Kan watergebonden bedrijvigheid gestimuleerd worden? Welke invloed heeft de campusontwikkeling van het ENGIE terrein op de energietransitie van het gehele industriegebied? Bedrijven willen graag duidelijkheid over welke richting gekozen wordt voor hun vestigingslocatie en willen daarover graag met de overheid in gesprek.

Interactie met omwonenden

De aanwezigheid van de woonwijken in de buurt zorgt er volgens Beuningen en Nijmegen voor dat ze bij de toekomst van TPN West nooit alleen naar de belangen van de bedrijven kunnen kijken. Beide gemeenten benadrukken dat interactie met de omwonenden belangrijk is om een plan op te kunnen stellen dat breed gedragen wordt.

De komende tijd leggen de colleges van Nijmegen en Beuningen hun ideeën over de ontwikkeling van TPN West voor aan beide gemeenteraden. Het definitieve plan wordt eind 2017/begin 2018 vastgesteld.